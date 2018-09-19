Запасы топлива в Мурманской области в преддверии отопительного сезона превысили норматив

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Запас топочного мазута в преддверии отопительного сезона в Мурманской области достиг 107% от норматива. Об этом сообщил в среду на заседании регионального правительства министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский.

"В Мурманской области теплоснабжающими организациями сформирован запас топочного мазута в объеме более 117 тыс. тонн (107% нормативного запаса) и угля - около 120 тыс. тонн (103% нормативного запаса)", - сказал министр.

По программе закупки и доставке нефтепродуктов и топлива в отдаленные районы с ограниченным сроком завоза грузов за счет софинансирования из областного бюджета планируется завезти около 200 тонн в Терский район (из них уже завезено уже 89 тонн), в Ловозерский район все необходимое топливо уже завезено.

Также глава ведомства сообщил, что в рамках подготовки к отопительному сезону на капитальный ремонт инженерных сетей и объектов ЖКХ муниципальных образований выделено 94 млн рублей. Получателями субсидии стали 18 муниципалитетов. При этом он отметил, что в нескольких населенных пунктах по вине подрядчиков сроки подготовки затягиваются.

Тепло поступает в школы и дошкольные учреждения Мурманской области с 28 августа. В жилых домах отопление пока не подали из-за достаточно высокой температуры воздуха. Начало отопительного сезона в жилом фонде в этом году обещает стать самым поздних за последние несколько лет.