Пенсии неработающих пенсионеров в 2018-2024 годах могут вырасти в 1,4 раза

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Средний размер страховой пенсии по старости в 2018-2024 годах у неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза, следует из материалов к проекту бюджета.

"Реализация пенсионных изменений позволит направить дополнительные средства на ежегодное увеличение пенсий неработающим пенсионерам выше уровня инфляции. В результате ожидается, что в целом за 2018-2024 годы средний размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров может увеличиться более чем в 1,4 раза", - говорится в документе.