СМИ: минфин США ввел санкции против Дерипаски из-за оговорки Мнучина

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов США изначально не планировало вводить санкции против российского бизнесмена Олега Дерипаски, ведомству пришлось внести его в черный список из-за оговорки своего руководителя Стивена Мнучина во время слушания в Конгрессе. Об этом сообщил в среду портал The Daily Beast со ссылкой на свои источники в минфине.

По их сведениям, на слушаниях в январе из-за давления законодателя министр финансов, "не подумав, сказал", что санкции будут вводиться против тех, кто находится в так называемом кремлевском списке. "Будут введены санкции, вытекающие из этого доклада" - подчеркнул тогда Мнучин, о чем впоследствии сожалел, отмечает портал.

Изначально не предполагалось введения санкций в рамках этого списка, однако из-за высказываний министра под присягой сотрудникам его ведомства пришлось разработать план по введению рестрикций. И в апреле в черный список, в частности, попал Дерипаска и компания "Русал". Как утверждают источники портала, министерство "нарушило протокол и не координировало свои действия с другими ведомствами, чтобы надлежащим образом" изучить активы российского бизнесмена и оценить влияние санкций, которые привели к резкому росту цен на алюминий, в основном затрагивая партнеров США в Европе.

Теперь же Мнучин рассматривает возможность снятия санкций с Дерипаски и "Русала".

Санкции против "Русала"

"Русал" попал под санкции США 6 апреля вместе с другими компаниями, в том числе связанными с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем срок для завершения финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с "Русалом" должны быть завершены до 23 октября 2018 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило 10 сентября, что "Русал" может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам.

В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в "Русал") в Карелии, выпускающий продукцию только для США. Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, "Русал" с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.