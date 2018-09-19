Минфин: ослабление рубля и рост цен ускорят инфляцию во II полугодии 2018 года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Основными факторами постепенного ускорения инфляции во второй половине 2018 года станут ослабление курса рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары, следует из материалов Минфина к проекту бюджета на 2019-2021 годы.

"Основными факторами постепенного ускорения роста цен по второй половине [2018] года станут ослабление курса рубля и ускорение роста цен на продовольственные товары (за исключением плодоовощной продукции) вследствие удорожания кормов для животных на фоне ухудшения прогнозов урожая зерновых в мире", - поясняется в документе.