В Калужской области сохранят льготы для жителей предпенсионного возраста

КАЛУГА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты Калужской областной думы на первом заседании восьмой сессии Законодательного собрания в среду приняли изменения в законы, регулирующие предоставление мер социальной поддержки людям предпенсионного возраста. Поправки предусматривают предоставление региональных льгот не по достижении возраста, дающего право на пенсию, а с 60 лет для мужчин и с 55 лет для женщин.
"Изменения вносятся в шесть законов Калужской области. Они коснутся предоставления льгот на проезд в железнодорожном транспорте, уплаты взноса на капитальный ремонт, мер соцподдержки опекунам и попечителям, а также ветеранам труда. Предусмотрена ежемесячная доплата руководителям сельскохозяйственных организаций", - сообщила ТАСС начальник пресс-службы облдумы Жанна Машлакова.
В Государственной думе 19 июля прошел первое чтение предложенный правительством законопроект, предполагающий повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.
Среди предложений также повышение с 2019 года пособий по безработице для лиц предпенсионного возраста в два раза, введение льготного режима выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию. Второе чтение законопроекта в Госдуме должно состояться 24 сентября.