Обнуление НДС на перелеты на Дальний Восток может произойти с начала октября

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. В России с 1 октября 2018 года может быть установлена нулевая ставка налога на добавленную стоимость (НДС) на внутренние перелеты на Дальний Восток и обратно. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту бюджета РФ на 2019-2021 годы.

Кроме того, проектом бюджета предусмотрено продление действия нулевой ставки НДС на полеты в Крым и Севастополь и обратно до 1 января 2025 года. Сейчас нулевая ставка НДС по данному направлению установлена до 1 января 2019 года.

Внутренние воздушные перевозки в России облагаются НДС по льготной ставке 10%. Сейчас, помимо рейсов в Крым, нулевая ставка НДС также установлена на полеты в Калининградскую область. Для этого региона нулевая ставка действует бессрочно.