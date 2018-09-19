ЦИК получит почти 16 млрд рублей в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Центризбирком России получит в 2021 году, когда пройдут выборы в Госдуму, около 16 млрд рублей из федерального бюджета. Это следует из пояснительной записки к проекту бюджета РФ на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.
Согласно документу, бюджетные ассигнования по направлению "Центральная избирательная комиссия Российской Федерации" в 2019 году составят 3,996 млрд рублей, в 2020 году - 4,181 млрд рублей, в 2021 году - 15,848 млрд рублей.
Как отмечается в пояснительной записке, на изменение расходов повлияло "увеличение бюджетных ассигнований на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной думы восьмого созыва в 2021 году на 11,603 млрд рублей". Кроме того, проект бюджета предусматривает "уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на автотранспортное обслуживание должностных лиц ЦИК России в связи с их передачей Управлению делами в 2019 году на 119,2 млн рублей".