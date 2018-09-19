Нацпроект "Жилье и городская среда" потребует почти 319 млрд рублей за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Объем средств федерального бюджета, направленный на реализацию национального проекта "Жилье и городская среда", может составить почти 319 млрд рублей за три года. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
"Бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации национального проекта "Жилье и городская среда" запланированы в 2019 году в объеме 105 млрд 300,1 млн рублей, в 2020 году - 105 млрд 250,3 млн рублей, в 2021 году - 108 млрд 364,9 млн рублей", - говорится в документе.
На что пойдут деньги
Расселение аварийного жилья потребует 35,4 млрд рублей из федерального бюджета ежегодно, указано в проекте. На региональные программы развития жилищного строительства в 2019 году предлагается направить 22,5 млрд рублей, в 2020 году - 25,2 млрд рублей, в 2021 году - 28,3 млрд рублей. Бюджетные ассигнования, направленные на формирование комфортной городской среды, в 2019 году могут составить 41,3 млрд рублей, в 2020 и 2021 годах - по 38,5 млрд рублей ежегодно. Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды потребует по 5 млрд рублей ежегодно в течение трех лет.
При этом в рамках федерального проекта "Ипотека" бюджетные ассигнования не предусмотрены, говорится в пояснительной записке. "Предполагается осуществить мероприятия, направленные на совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг", - говорится в документе.
О нацпроекте "Жилье и городская среда"
Объем федерального финансирования нацпроекта "Жилье и городская среда" составит более 600 млрд рублей до 2024 года, ранее министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума. Нацпроект должен быть принят до 1 октября 2018 года, все показатели, заложенные в нем, планируются к реализации до 31 декабря 2024 года.
Ранее Якушев сообщил, что документ будет состоять из четырех магистральных разделов: ипотека, жилье, формирование комфортной городской среды, сокращение аварийного фонда. Среди показателей - введение в строй 120 млн кв. м жилья ежегодно к 2024 году, увеличение доступности ипотеки (то есть увеличение числа кредитов) вдвое и снижение ставки по кредитам как минимум до 8%, изменение индекса качества городской среды.