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РЖД присоединились к договору о создании консорциума UNIFE по стандартизации качества

Подписи под договором поставили представители 19 компаний-владельцев железнодорожной инфраструктуры и производителей подвижного состава и техники

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международный договор о создании консорциума Европейской ассоциации железнодорожной промышленности (UNIFE) по развитию систем добровольной сертификации и управления качеством на основании применения отраслевого стандарта менеджмента качества в железнодорожном секторе ISO/TS 22163 (IRIS), следует из собщения, опубликованного на сайте кломпании.

Подписи под договором поставили представители 19 компаний-владельцев железнодорожной инфраструктуры и производителей подвижного состава и техники, в том числе Немецкие железные дороги (DB AG), Национальная компания французских железных дорог (SNCF),

Швейцарские федеральные железные дороги (SBB-CFF-FFS), Национальное общество железных дорог Бельгии (SNCB), Siemens AG, Alstom TransportS.A., Bombardier Transportation GmbH. От имени ОАО "РЖД" договор подписал заместитель генерального директора - главный инженер компании Сергей Кобзев.

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