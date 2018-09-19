Эксперт: подрядные работы в строительной отрасли в течение года подорожали на 15-20%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Стоимость услуг подрядчиков в строительной отрасли выросла в течение 2018 года, что вносит неопределенность в планы застройщиков. Такое мнение высказал в среду генеральный директор девелоперской группы компаний "Кортрос" Станислав Киселев на пленарном заседании "Российский девелопмент в эпоху глобальных перемен" в рамках Международного инвестиционного форума по недвижимости.
"Сегодня себестоимость по отдельным позициям по генподряду в течение 2018 года выросла 15-20%, это существенно влияет на формирование себестоимости генподрядчика", - сказал руководитель компании. По этой причине строительному бизнесу сложно формировать конечную цену продукта, полагает Киселев.
"Сегодня у девелоперов с точки зрения цены реализации и себестоимости есть уверенность в одном факторе - факторе полной неопределенности. Поэтому некий оптимизм в динамике спроса - это, скорее всего, рынок понимает, что завтра настанут новее времена и надо успеть купить квартиру", - добавил выступающий.
Выход представитель компании видит в государственном стимулировании технологического прорыва в строительных технологиях, которые позволят повысить качество и снизить себестоимость процесса, а также системы подготовки строительных кадров. "Сегодня в сфере строительства в сфере генподряда полная катастрофа с точки зрения инженерного состава, линейных руководителей и тех, кто руками ведет стройку. Например, за качество мы переплачиваем турецким подрядчикам до 30% стоимости работ", - заключил Киселев.