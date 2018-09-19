Операторы связи до 2021 года переведут 56 млрд рублей в фонд универсального обслуживания

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ ожидает поступления от операторов связи в резерв универсального обслуживания в размере около 56 млрд рублей в период с 2018 по 2021 годов включительно. Это следует из пояснительной записки Минфина к проекту бюджета РФ.
Согласно документу, в 2018 году прогнозируются "отчисления операторов сети связи общего пользования в резерв универсального обслуживания" в размере 14,058 млрд рублей, в 2019 году - 13,856 млрд рублей, в 2020 году - 13,917 млрд рублей, а в 2021 году - 13,944 млрд рублей.
Операторы связи ежегодно отчисляют по 1,2% своей выручки в резерв универсального обслуживания, из которого "Ростелекому" выделяются средства на реализацию проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН). Этот проект призван обеспечить доступность услуг связи людям, проживающим в сельской местности, удаленных и труднодоступных районах. Для этого "Ростелеком" планирует проложить 200 тыс. км новых оптоволоконных линий передачи, которые обеспечат доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с около 13,9 тыс. населенных пунктов, где проживают от 250 до 500 человек.
Экс-глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предлагал обособить средства на УЦН в отдельный фонд, наподобие дорожного. Впоследствии он также озвучивал идею преобразовать этот резерв в отдельный фонд цифровой экономики РФ. Эти предложения обсуждались в правительстве, однако решение принято не было. В сентябре этого года вице-премьер РФ Максим Акимов заявил, что правительство не поддерживает идею создания отдельного фонда для развития цифровой экономики.