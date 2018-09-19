Объем финансирования ФЦП развития Крыма в 2019-2021 годах составит 296,1 млрд рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя" в 2019-2021 годах составит 296,1 млрд рублей, следует из проекта закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".
"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте [о федеральном бюджете] на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя", в 2019 году составят 149,2 млрд рублей, в 2020 году - 120,2 млрд рублей, в 2021 году - 26,7 млрд рублей", - говорится в сообщении.
При этом законопроект предполагает незначительное снижение финансирования программы в 2019 и 2020 годах (на 1,7% и на 4,7% соответственно) по сравнению с заложенным ранее объемом финансирования ФЦП.
"Сокращение параметров финансового обеспечения федеральной целевой программы <…> обусловлено перераспределением 5% от общего объема субсидий, предусмотренных на реализацию мероприятий федеральной целевой программы, в 2019 году в объеме 5,5 млрд рублей, в 2020 году - 5,9 млрд рублей, для последующего предоставления дотации в целях обеспечения сбалансированности бюджетов Республики Крым и Севастополя", - поясняется в документе.
Кроме того, сокращение финансирования ФЦП связано с увеличением финансирования строительства железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив 2019 году "в объеме на 2,9 млрд рублей в структуре федеральной целевой программы (за счет перераспределения с государственной программы "Развитие транспортной системы")", говорится в пояснительной записке.
О программе
ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру региона. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ. Финансирование в рамках ФЦП составляет 837 млрд рублей, в том числе 791 млрд рублей за счет средств федерального бюджета.
По данным Минэкономразвития РФ, в рамках действующей ФЦП завершено создание 214 объектов (треть от всего числа), 350 проектов еще реализуются.
Ключевые объекты по программе: Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".