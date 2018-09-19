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Тюменские власти и "Сургутнефтегаз" подписали соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились обмениваться опытом и технологиями, а также привлекать кадры региона на работу на предприятии

ТЮМЕНЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Губернатор Тюменской области Александр Моор и генеральный директор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов подписали соглашение о сотрудничестве на Тюменском нефтегазовом форуме. Планируется осуществлять обмен опытом и технологиями между сторонами, а также привлекать кадры региона на работу на предприятии, сообщили в среду в пресс-службе губернатора области.

"Было подписано соглашение. Планируется максимально использовать научно-технический, образовательный, инновационный и производственный потенциал предприятий Тюменской области, а также увеличивать долю эффективных технологий, оборудования и материалов предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих, применяемых в "Сургутнефтегазе", - сказали в пресс-службе.

Богданов отметил в беседе с журналистами, что до подписания соглашения стороны "всегда четко и ясно по каждому пункту принимали решения", которые способствовали развитию как "Сургутнефтегаза", так и Тюменской области.

"В частности, работаем с вузами. У нас работает почти 12 тыс. тюменских выпускников в "Сургутнефтегазе". <…> И сегодня у нас тоже есть кафедры - и в индустриальном университете, и в других учебных заведениях, потому что какие бы ни были технологии, каким бы ни было оборудование, все решают кадры, их квалификация, их уровень, их компетентность, ответственность, - поэтому мы уделяем вопросу подготовки кадров особое внимание", - сказал он.

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

Теги
РоссияТюменская областьМоор, Александр Викторович
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