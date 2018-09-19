Проекты Нижегородской области на 2,2 млрд рублей получили поддержку ФРП

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд развития промышленности (ФРП) поддержал 11 проектов Нижегородской области более чем на 2 млрд рублей. Об этом сообщил в среду журналистам директор ФРП Роман Петруца во время Digital Summit, который открылся в Нижнем Новгороде.
"Нижегородская область активно сотрудничает с фондом. 11 проектов профинансированы на 2,2 млрд рублей. Три проекта находятся на стадии подписания договорной документации. Я уверен, что потенциал области еще не исчерпан", - сказал Петруца.
Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде с 19 по 21 сентября 2018 года. Ключевая тема саммита - цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".