РФ выделит в 2023 году из Фонда развития 33,3 млрд рублей на два ледокола "Лидер"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Строительство двух ледоколов "Лидер" будет профинансировано из Фонда развития в 2023 году на сумму 33,25 млрд рублей, говорится в материалах к проекту бюджета на 2019-2021 годы.
Ожидается, что ледокол "Лидер" мощностью 120 МВт первым в мире сможет круглый год проводить суда по Северному морскому пути при толщине льда до четырех метров. Ранее стоимость одного судна оценивалась в 70 млрд рублей.
Вице-премьер РФ Юрий Борисов сообщил на прошлой неделе, что атомные ледоколы "Лидер" будет строить дальневосточная верфь "Звезда". В серию войдут три ледокола. Вопрос с финансированием строительства решен.
В материалах к пояснительной записке к проекту бюджета отмечается, что строительство двух серийных ледоколов "Лидер" будет вестись из смешанных источников финансирования.
Летом гендиректор разработчик ледокола ЦКБ "Айсберг" Александр Рыжков сообщил ТАСС, что для сдачи ледокола "Лидер" в 2027 году его строительство надо начать в 2020 году. Чтобы уложиться в эти сроки создание рабочей документации следует начать в четвертом квартале 2018 года - начале 2019 года.