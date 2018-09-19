Нижегородская область и Сбербанк будут сотрудничать в сфере IT-технологий

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 сентября. /ТАСС/. Соглашение о сотрудничестве между правительством Нижегородской области и Сбербанком в сфере IT-технологий подписано в среду на международном Digital Summit, передает корреспондент ТАСС.
"В рамках соглашения сформулированы 12 направлений, которые связаны с цифровизацией. В ходе этой работы будет реализована финансовая поддержка для стартапов, предоставление различных сервисов, а также иные формы сотрудничества, по которым мы будем двигаться вперед", - сказал журналистам глава региона Глеб Никитин.
Кроме того, документ предполагает сотрудничество по вопросам использования в госуправлении, промышленном секторе и иных сферах деятельности сквозных технологий и цифровых платформ, а также совместную работу по развитию IT-кластера.
"Я надеюсь, что реализация соглашения уже в обозримом будущем позволит Нижегородской области стать одним из самых IT-продвинутых регионов России", - сказал журналистами вице-президент Сбербанка Петр Колтыпин.
Digital Summit проходит в Нижнем Новгороде c 19 по 21 сентября. Ключевая тема саммита - цифровые технологии как основа новой экономики и инструмент повышения качества жизни. В рамках саммита, в частности, планируется обсудить различные вопросы, связанные с направлением "Умный регион" национального проекта "Цифровая экономика РФ".