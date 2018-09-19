Расходы на соцполитику в России уменьшатся на 0,6% ВВП за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расходы по разделу "Социальная политика" с 2019 по 2021 год упадут с 4,6% до 4,0% ВВП. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального бюджета на 2019-2021 год.

"По отношению к объему ВВП соответствующего года доля расходов раздела "Социальная политика" составит в 2019 году 4,6%, в 2020 году - 4,4% и в 2021 году - 4,0%", - говорится в записке.

В частности, бюджетные ассигнования по разделу "Социальная политика" в 2019 году составят 4,8 трлн рублей, в 2020 году - 4,9 трлн рублей и в 2021 году - 4,7 трлн рублей. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Социальная политика" в 2019 году по сравнению с 2018 годом (26,9%) увеличится и составит 27,0%, в 2020 и 2021 годах уменьшится и составит 26,5% и 25,0% соответственно.

В записке отмечается, что доля расходов раздела "Образование" составит в 2019 и 2020 годах - 0,8% ВВП и в 2021 году - 0,7%. При этом доля расходов на этот раздел в 2019-2021 годах по сравнению с 2018 годом (4,2%) увеличится и составит 4,6% ВВП. Бюджетные ассигнования по разделу "Образование" в 2019 году составят 826,7 млрд рублей, в 2020 году - 844 млрд рублей и в 2021 году - 877,7 млрд рублей.

Доля расходов раздела "Здравоохранение" по отношению к объему ВВП соответствующего года составит в 2019 году 0,6%, в 2020 году - 0,8% и в 2021 году - 0,7%. Доля в общем объеме расходов федерального бюджета по разделу "Здравоохранение" в 2019 году по сравнению с 2018 годом (3,2%) увеличится и составит 3,6%, в 2020 и 2021 годах увеличится и составит 5,0% и 4,5% соответственно. Бюджетные ассигнования по разделу "Здравоохранение" в 2019 году составят 655,5 млрд рублей, в 2020 году - 918 млрд рублей и в 2021 году - 856 млрд рублей.