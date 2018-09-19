Более 16 млрд рублей планируют направить на госпрограмму развития Арктики за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 16 млрд рублей из федерального бюджета планируется направить на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" в течение трех лет. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту федерального закона "О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов".
"Бюджетные ассигнования, предусмотренные в законопроекте на реализацию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации", в 2019 году составят 5 млрд 675,8 млн рублей, в 2020 году - 5 млрд 513,9 млн рублей, в 2021 году - 4 млрд 896,1 млн рублей", - говорится в записке.
Указывается, что предусмотренные в законопроекте бюджетные средства по сравнению с объемами, утвержденными законом о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, в 2019 году увеличены на 700,2 млн рублей, в 2020 году - на 2 млрд 837,5 млн рублей.
Госпрограмма включает подпрограммы "Формирование опорных зон развития и обеспечение их функционирования, создание условий для ускоренного социально-экономического развития Арктической зоны Российской Федерации", "Развитие Северного морского пути и обеспечение судоходства в Арктике", "Создание оборудования и технологий нефтегазового и промышленного машиностроения, необходимых для освоения минерально-сырьевых ресурсов Арктической зоны Российской Федерации".
В августе 2017 года правительство утвердило новую редакцию государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации".
Российская часть Арктики включает Мурманскую, Архангельскую области, Коми и Якутию, а также Красноярский край, Ненецкий, Чукотский, Ямало-Ненецкий автономные округа, земли и острова, расположенные в Северном Ледовитом океане и некоторые улусы Якутии. С российской Арктической зоной граничат территории четырех государств: США, Канады, Норвегии и Дании.