Стартовавшие масштабные учения энергетиков в Ленинградской области будут идти три месяца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Самые масштабные учения энергетиков в Ленинградской области, которые стартовали в среду, будут проходить в течение трех месяцев, сообщила пресс-служба "Ленэнерго" (входит в группу "Россети").
"В течение ближайших трех месяцев в филиале "Ленэнерго" "Кингисеппские электрические сети" будут расчищены более 300 гектаров просек, проведен капремонт 213 километров линий, 20 трансформаторных подстанций, установлены порядка 100 приборов учета и исполнены около 300 договоров технологического присоединения. Таких масштабных практических учений на территории Ленинградской области ранее не проводилось", - приводит пресс-служба слова генерального директора ПАО "Ленэнерго" Андрея Рюмина.
В пресс-службе ТАСС пояснили, что для учений в одном районе помимо постоянных специалистов будут задействованы 200 специалистов и 50 единиц техники из Лужского, Сланцевского и Волосовского районов, таким образом, на время учений число специалистов будет увеличено до 500 человек.
Особенность Кингисеппского района состоит в том, что большое количество технологических нарушений на электросетях происходят из-за падения деревьев на линии электропередачи, добавили в пресс-службе. Учения помогут повысить надежность электроснабжения района, сократить время, затрачиваемое на технологического присоединение, и снизить уровень потерь.
ПАО "Ленэнерго" - одна из крупнейших распределительных сетевых компаний страны. С 2005 года, в результате реформы энергетической отрасли, основными функциями "Ленэнерго" являются передача электрической энергии по сетям 110-0,4 кВ, а также присоединение потребителей к электрическим сетям на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области.