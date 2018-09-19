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Группа "Кортрос" будет самостоятельно управлять 10% коммерческих площадей в своих проектах

Гендиректор группы Станислав Киселев отметил, что "мы эти пространства пытаемся сформировать идеологически на стадии проектирования и с продажей этой объектов не торопимся"

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Девелоперская группа компаний "Кортрос" намерена выйти на рынок коммерческой недвижимостью путем самостоятельного управления площадями в своих проектах вместо их продажи. Об этом заявил генеральный директор группы Станислав Киселев.

"Мы пришли к тому, чтобы серьезно заниматься коммерческой недвижимостью в рамках своих жилых комплексов. В ближайшее время наш портфель дополнится достаточно существенным объемом коммерческой недвижимости, который мы будем эксплуатировать сами", - сказал он на Международном инвестиционный форуме по недвижимости.

Компания намерена оставить в собственности около 10% от объема коммерческой недвижимости в своих жилых комплексах, добавил он. "Только в наших комплексах - пока порядка 10% от объема, в отдельном проекте речь идет о 5-10 тыс. кв. метров", - сообщил он. В самостоятельном управлении коммерческими площадями в своих проектах компания видит не только инвестиционную привлекательность, но и возможность влиять на качество среды в своих жилых комплексах. "Мы эти пространства пытаемся сформировать идеологически на стадии проектирования и с продажей этой объектов не торопимся", - заключил Киселев.

ГК "Кортрос" (правопреемник ГК "Ренова-СтройГруп") реализует восемь проектов в России, общий объем текущего строительства составляет 533 тыс. кв. м по данным Единого реестра застройщиков.

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