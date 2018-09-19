{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Регионам России к 2021 году выделят 18 млрд рублей на комплексы по переработке мусора

На эти средства планируется построить 220 таких комплексов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Фонд развития к 2021 году планирует выделить регионам 18 млрд рублей на создание 220 мусороперерабатывающих комплексов, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

В частности, в 2020 году на эти цели намерены выделить 7 млрд рублей, а в 2021 году 11 млрд рублей.

Кроме того, в Фонде развития планируют предусмотреть средства на создание семи производственно-технических комплексов по обращению с отходами первого и второго класса опасности (чрезвычайно опасных веществ и веществ с высокой опасностью). На эти цели рассчитывают направить в ближайшие три года 7 млрд 847,7 млн рублей.

Таким образом, общие расходы на улучшение ситуации с бытовыми отходами в регионах могут составить 25 млрд 847,7 млн рублей.

Как сообщалось ранее, предельный объем Фонда развития, согласно документу, в 2019 году составит 410 млрд 726 млн 375,5 тыс. рублей, в 2020 году 591 млрд 362 млн 585,3 тыс. рублей, в 2021 - 613 млрд 92 млн 138,3 тыс. рублей.

Фонд развития создан Правительством РФ для запуска ключевых инфраструктурных проектов в регионах. По задумке властей туда будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что объем этих заимствований за шесть лет составит 3,5 трлн рублей.

Теги
Россия
Арктика сегодня
Более 40 млрд рублей планируется направить на развитие Севморпути за три года
Средства направят на развитие инфраструктуры морских портов, а также на строительство атомных ледоколов
Читать полностью