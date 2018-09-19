Более 40 млрд рублей планируется направить на развитие Севморпути за три года

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Более 40,6 млрд рублей планируется направить из федерального бюджета на развитие Северного морского пути в ближайшие три года, следует из пояснительной записки к проекту закона "О федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

"В рамках направления "Северный морской путь" предусматриваются бюджетные ассигнования федерального бюджета на развитие инфраструктуры морских портов, а также строительство атомных ледоколов в целях увеличения грузопотока по Северному морскому пути - в 2019 году в объеме 9,6 млрд рублей, в 2020 году - 15,8 млрд рублей, в 2021 году -15,27 млрд рублей", - говорится в записке.

Главное направление развития Северного морского пути связано с обеспечением вывоза минерального сырья и напрямую зависит от реализации инвестиционных проектов по добыче минеральных ресурсов (Варандей, "Ямал СПГ", Диксон, Новый Порт, Дудинка, Норильск - в общей сложности 15 действующих и перспективных проектов, 11 из которых связаны с освоением нефти и газа, четыре - руд и угля).

Объем грузоперевозок по Северному морскому пути по итогам 2017 года составил 10,7 млн тонн. К 2020 году планируемый прирост мощности портов Арктического бассейна составит около 40 млн тонн за счет уже реализуемых проектов в портах Сабетта и Мурманск.