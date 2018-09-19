Орловская область газифицирована почти на 90%

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Уровень газификации Орловской области в 2018 году достиг отметки 89,5%, сообщила в среду пресс-служба компании "Газпром" по итогам рабочей встречи председателя ее правления Алексея Миллера и губернатора региона Андрея Клычкова.

"Особое внимание [на встрече] было уделено развитию газификации региона. Отмечено, что в 2001-2017 годах "Газпром" направил на эти цели 1,4 млрд руб. Построено 22 газопровода общей протяженностью 172 км. В том числе два из них обеспечили газификацию Орловской областной клинической больницы и Орловского перинатального центра. За этот период уровень газификации региона увеличен с 61,6% до 89,5% (в среднем по России - 68,1%)", - говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС Клычков, встреча планировалась для актуализации работы "Газпрома" в Орловской области. "Обсудили вопросы необходимости актуализации планов по газификации населенных пунктов, модернизации существующих газораспределительных сетей", - сказал он.

Из-за растущих неплатежей потребителей за поставленный газ в Орловской области наблюдается значительное отставание от планов-графиков газификации региона. В 2017 году просроченная кредиторская задолженность составляла 500 млн рублей. В этом году просроченная задолженность населения перед компанией поставщиком услуг снизилась до 168 млн рублей, просроченная дебиторская задолженность - до 99 млн рублей. Среди злостных неплательщиков - Урицкое МУП "Теплоэнерго", ПАО "Квадра", ООО "ПМК "Строймагистраль".

Между "Газпромом" и правительством Орловской области подписаны соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации области до 2021 года.