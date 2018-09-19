Российские производители кукурузы и сои получили допуск на рынок Индонезии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Индонезия, которая является крупнейшим импортером российской пшеницы, расширила перечень культур, включив в него кукурузу и сою, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Министерство сельского хозяйства Республики Индонезии письмом от 13 сентября проинформировало Россельхознадзор о завершении процедуры рассмотрения допуска кукурузы и сои на рынок Индонезии", - отметили в российском ведомстве.

Как отметили в Россельхознадзоре, до ноября 2018 года может быть разрешен также допуск на рынок Индонезии российской ржи и гороха. В ведомстве также подчеркнули, что исследования продукции растительного происхождения при экспорте в Индонезию должны проводиться только зарегистрированными в установленном порядке российскими лабораториями, компетентность которых признана индонезийской стороной.

Кроме того, по информации Торгпредства России в Индонезии, ввоз кормовой кукурузы в Индонезию запрещен, а продовольственная кукуруза ввозится по квотам, для чего необходимо получить соответствующее разрешение министерства торговли Индонезии. Что касается соевого шрота, то импортеру этой продукции требуется рекомендация генерального директора по животноводству и здоровью животных министерства сельского хозяйства Индонезии.

Как отметили в Россельхознадзоре, Индонезия является крупнейшим импортером российской пшеницы, экспорт которой в 2017-2018 сельскохозяйственном году (закончился 31 июня 2018 года) превысил 1,5 млн тонн.