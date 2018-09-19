Парламент Оренбургской области сохранил льготы для жителей предпенсионного возраста

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Оренбургской области на внеочередном заседании утвердили пакет законов, которыми сохраняются меры социальной поддержки пожилых людей независимо от возраста выхода на пенсию. Об этом в среду сообщается на сайте регионального парламента.

"Изменения затронули сразу пять законов региона. Согласно им, ветераны труда и приравненные к ним, которые достигли возраста 60 лет для мужчин и 55 лет женщин, по-прежнему будут иметь право на региональные льготы", - говорится в сообщении.

По данным заксобрания области, речь идет о ежемесячной выплате в размере 300 рублей, компенсации части оплаты жилья и коммунальных услуг, услуг связи, бесплатном изготовлении и ремонте зубных протезов. Для всех пенсионеров сохранятся льготы на проезд в электричке, при уплате транспортного налога и взносах на капремонт. Сообщается, что принятые изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Правительство России представило законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, он прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет, для мужчин - на уровне 65 лет.