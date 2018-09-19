Росавтодор объявил конкурс на реконструкцию подъезда к Крымскому мосту

КРАСНОДАР, 19 сентября. /ТАСС/. Управление федеральных автомобильных дорог "Черноморье" объявило конкурс для поиска подрядчика на реконструкцию автодороги Новороссийск - Керчь, начальная стоимость контракта 8,4 млрд рублей, следует из материалов, опубликованных в среду на портале госзакупок.

"Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по объекту: "Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь (на Симферополь), подъезды к морским портам Кавказ и Тамань. Строительство, реконструкция автомобильной дороги А-290 Новороссийск - Керчь на участке км 47 - км 52 (обход Анапы), Краснодарский край" <…> Завершение строительно-монтажных работ - 31 октября 2021 года, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - декабрь 2021 года (конечный срок выполнения работ)", - говорится в документации.

Предполагается, что финансирование будет вестись в 2018-2021 годах. Начальная стоимость контракта - 8,4 млрд рублей.

По данным Главгосэкспертизы России, на проект реконструкции учреждением выдано положительное заключение. Строительные работы полностью будут финансироваться за счет федерального бюджета, пройдут в два этапа и продлятся 29 месяцев. Всего будет реконструировано 24,18 км дороги, после этого расчетная скорость движения на данном участке составит 120 км/ч. Помимо основных работ планируется обустройство остановок общественного транспорта и тротуаров около них, установка девяти комплектных блочных трансформаторных подстанций.

"Реконструкция пройдет в рамках масштабного проекта строительства и реконструкции участков автомобильной дороги М-25 Новороссийск - Керчь и подъездов к морским портам Кавказ и Тамань. Работы на трассе начнутся в районе села Джигинка Анапского района и пройдут на всем протяжении от него до хутора Белый Темрюкского района и станицы Старотитаровская в Темрюкском районе Краснодарского края. Проектными решениями, рассмотренными Главгосэкспертизой России, предусматривается устройство моста через реку Старая Кубань, четырех путепроводов, двух сооружений для связи разобщенных территорий и трех надземных пешеходных переходов, на которых будут установлены подъемные платформы наклонного перемещения для маломобильных групп населения", - говорится в сообщении учреждения.

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. При этом и со стороны Крыма, и со стороны Кубани необходимо расширять существующие подходы к мосту и строить новые, так как существующие дороги не рассчитаны на тот автотрафик, который появился после строительства моста.