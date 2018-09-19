Правительство займется снятием инфраструктурных ограничений для металлургов

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер Дмитрий Козак провел совещание по вопросам развития черной металлургии в России. Об этом сообщил журналистам участник совещания.

При этом представитель Козака подтвердил факт совещания. "В рамках подготовки сегодняшней встречи Минпром, Минэнерго, Минтранс предварительно прорабатывали предложения металлургов. По итогам состоявшегося обсуждения будут даны конкретные поручения по снятию инфраструктурных ограничения для развития отрасли", - отметил он.

Участвуют в обсуждении вопросов Минпромторг, Минэнерго, Минприроды, Минфин, ФАС, Минтранс, Минстрой.

Ранее Ассоциация предприятий черной металлургии "Русская сталь" обратилась к вице-премьеру с просьбой провести комплексное обсуждение вопросов развития отрасли. "В настоящее время отечественная металлургическая промышленность на фоне внешнеторговых и санкционных ограничений вынуждена преодолевать внутренние барьеры, связанные с ростом тарифной, налоговой нагрузки, дополнительных обременений в сфере экологии и строительства, которые ухудшают инвестиционный климат и напрямую влияют на инвестиционные программы отрасли", - сообщил журналистам содержание просьбы Козаку от ассоциации источник в отрасли.