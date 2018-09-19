Центры экономического роста ДФО в 2019 году получат из госбюджета 16,7 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Расходы бюджета Российской Федерации на социальное развитие центров экономического роста в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) в 2019 году составят 16,7 млрд рублей, следует из пояснительной записки к проекту федерального бюджета на 2019-2021 годы.

"Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа в 2019 году на 16,7 млрд рублей, в 2020 году - на 15,78 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Согласно информации Минвостокразвития, центры экономического роста - это места, где локализованы инвестиционные проекты. В этих центрах созданы территории опережающего развития (ТОР), распространен режим Свободного порта Владивосток (СПВ), реализуются инвестиционные проекты, появляются поселения получателей "дальневосточных гектаров", расположены приграничные территории. Всего на Дальнем Востоке определили 41 такой центр роста.