Около 1,5 млрд рублей планируют вложить инвесторы в моногорода Кировской области

КИРОВ, 19 сентября. /ТАСС/. Инвесторы планируют вложить около 1,5 млрд рублей в реализацию 14 проектов на территории моногородов в Кировской области. Об этом в среду рассказала журналистам министр экономического развития и поддержки предпринимательства региона Наталья Кряжева

"В 11 моногородах региона реализуется 54 инвестпроекта, в рамках которых создано более 3 тыс. рабочих мест, инвестиции превысили 12 млрд рублей. Еще 14 инвестиционных проектов мы планируется запустить, по этим проектам объем инвестиций оценивается в районе 1,5 млрд рублей", - рассказала Кряжева.

Она уточнила, что работа по привлечению инвесторов проводится в рамках реализации программы комплексного развития моногородов. Ранее Счетная палата России, подводя итоги проверки реализации программы в 2016-2017 годах, сделала вывод, что несмотря на предпринимаемые государством меры, из монопрофильных городов по-прежнему продолжается отток населения. В качестве одного из примеров в Счетной палате привели Кировскую область, где в 11 моногородах было создано почти 4,2 тыс. рабочих мест, однако более 40% из них составили временные рабочие места для несовершеннолетних. При этом численность населения, выбывшего с территории моногородов, на 7,2 тыс. человек превышает количество прибывших, отметили в палате.

По словам Кряжевой, Кировская область выполнила все установленные федеральными требованиями показатели эффективности программы " Комплексное развитие моногородов". "На федеральном уровне формировались определенные задачи, каких-либо ограничений по поводу организации временных рабочих мест не было, и определенные острые ситуации решались как раз за счет создания временных рабочих мест, - отметила Кряжева. - Сейчас наша основная задача состоит в том, чтобы временные рабочие места перешли в категорию постоянных и остановили отток трудоспособного населения, на что и направлена наша работа по поиску инвесторов".

На территории Кировской области расположены 11 монопрофильных муниципальных образований, в которых проживает почти 15% населения региона. В 2017 году создана территория опережающего социально-экономического развития в моногороде Вятские Поляны, в реестр резидентов включены три организации, еще одна заявка находится на рассмотрении. Летом этого года в Минэкономразвития России одобрена заявка на присвоение статуса ТОСЭР Белой Холунице.