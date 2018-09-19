Сотовая сеть для чиновников и силовиков РФ может обойтись в 73,4 млрд рублей

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Проект по созданию сотовой сети для российских чиновников и силовиков может быть профинансирован из Фонда развития, объем финансирования в период 2019-2024 годов может составить 73,42 млрд рублей. Об этом говорится в материалах к проекту федерального бюджета на 2019 год и плановые 2020-2021 года.

Ранее в среду газета "Ведомости" сообщила, что в России к 2024 году может появиться сотовая сеть для чиновников и сотрудников силовых структур на базе технологии LTE 450. Возможность стать ее оператором изучает компания Tele2.

В материалах к проекту федерального бюджета отмечается, что на создание "сетей беспроводной связи для общественно значимых объектов и спецпотребителей (предварительно сеть LTE 450)" предусмотрено выделение за счет средств Фонда развития 73,42 млрд рублей на период 2019-2024 годов. Так, в 2019 году на эти цели может быть выделен 1 млрд рублей, в 2020 году - 14,42 млрд рублей, а с 2021 по 2024 год - по 14,5 млрд рублей ежегодно.

Всего на реализацию нацпрограммы "Цифровая экономика" из Фонда развития может быть выделено почти 380 млрд рублей в 2019-2024 годах. В 2019 году на эти цели планируется выделить 28,2 млрд рублей, в 2020 году - 70,7 млрд рублей, в 2021 году - 78,7 млрд рублей, в 2022 году - 70,8 млрд рублей, в 2023 году - 69,2 млрд рублей, а в 2024 году - 62,4 млрд рублей. Реализация проекта по подключению к интернету фельдшерско-акушерских пунктов обойдется Фонду развития в 30,5 млрд рублей за 5 лет, а подключение образовательных учреждений - в 85,8 млрд рублей за этот же период. На подключение к интернету федеральных органов власти и внебюджетных фондов в 2019-2024 годах может быть выделено 15,1 млрд рублей, на подключение региональных госорганов - 8,4 млрд рублей, а на подключение органов местного самоуправления - 7,4 млрд рублей.

На предусмотренное программой "Цифровая экономика РФ" создание 5G-сетей в городах с численностью населения более 1 млн человек из Фонда развития может быть выделено 77,6 млрд рублей в период с 2019 по 2024 год включительно. В то же время обеспечение работы магистральных каналов связи на Чукотке может обойтись Фонду развития в 6,9 млрд рублей за 5 лет.

Фонд развития создан правительством РФ для запуска ключевых инфраструктурных проектов в регионах. Туда будут направляться дополнительные заимствования в размере до 0,5% ВВП в год. Планируется, что их объем за шесть лет составит 3,5 трлн рублей.

Бюджетные средства для "Цифровой экономики"

Бюджетные средства, которые могут быть выделены на реализацию национальной программы "Цифровая экономика РФ" в 2019 году, составляют 13,1 млрд рублей. В то же время с 2020 по 2021 году планируется выделить 6,3 млрд рублей бюджетных ассигнований.

Национальная программа состоит из шести направлений, бюджетные средства при этом могут быть выделены только на три из них, указывается в пояснительной записке.

Наиболее капиталоемким направлением может стать "Информационная инфраструктура". В проекте бюджета на его реализацию в 2019 году закладывают 10 млрд рублей из бюджета, которые планируется потратить на подключение медицинских учреждений к высокоскоростному интернету. В то же время в 2020-2021 годах не предусматривается выделение бюджетных ассигнований. Направление "Цифровое государственное регулирование" может потребовать 3,1 млрд рублей из бюджета, в 2020 и 2021 годах - 6,2 млрд рублей, а "Информационная безопасность" - 34,7 млн рублей ежегодно с 2019 по 2021 году.

В то же время нераспределенный резерв для нацпрограммы за период с 2019 по 2021 год может составить 345,1 млрд рублей, из них 94,8 млрд рублей - в 2019 году, 95,5 млрд рублей - в 2020 году, а 154,8 млрд рублей - в 2021 году. "В связи с отсутствием утвержденного паспорта национального проекта дополнительные бюджетные ассигнования федерального бюджета на цели реализации мероприятий национального проекта зарезервированы <...>, распределение <...> будет произведено в рамках поправок правительства Российской Федерации по предмету второго чтения в Государственной думе законопроекта", - уточняется в пояснительной записке.