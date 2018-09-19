ВТО: США прибегают к помощи организации, когда это отвечает их интересам

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 сентября. /ТАСС/. США прибегают к помощи Всемирной торговой организации (ВТО) в тех случаях, когда это может способствовать обеспечению их интересов. Об этом заявил в среду генеральный директор ВТО Роберту Азеведу в ходе выступления на мероприятии, организованном Федерацией промышленности Рио-де-Жанейро.

"С американской стороны наблюдается определенный прагматизм. Они действуют более независимо, когда считают, что это нужно для укрепления их позиции в двустороннем диалоге, но в то же время используют многостороннюю систему, ВТО, когда это помогает в обеспечении их интересов", - приводит слова Азеведу интернет-портал UOL.

"В данный момент мир нуждается в ВТО как никогда. Альтернатива без ВТО будет полной катастрофой", - добавил руководитель торговой организации.

Он также заявил, что ситуация, в которой США и Китай ведут торговую войну, вызывает у него "сильное беспокойство". "Некоторые думают, что когда возможности для введения пошлин будут исчерпаны, все закончится. Но я думаю, что это не так. Есть еще много способов, это все может перекинуться на другие области, которые не касаются пошлин", - сказал Азеведу, отказавшись подробнее пояснить свою мысль.

В августе президент США Дональд Трамп заявил агентству Bloomberg, что готов выйти из ВТО, если та не улучшит свою работу. Он также отмечал, что организация на протяжении многих лет "плохо обращалась" с США, и ей необходимо изменить свою политику. Американский президент неоднократно подвергал деятельность ВТО критике. Так, в апреле он написал в Twitter, что организация, предоставляя преференции Китаю, ведет себя несправедливо по отношению к США, а в начале июня на совещании своего кабинета Трамп назвал "бедствием" Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и ВТО.

Всемирная торговая организация была создана 1 января 1995 года на основе Генерального соглашения о тарифах и торговле, заключенного в 1947 году. Ее членами являются более 160 государств, с 2012 года к ВТО присоединилась Россия. Штаб-квартира организации находится в Женеве.