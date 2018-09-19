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Дания в несколько раз повысит штрафы за отмывание денег на фоне дела Danske Bank

Министр экономики страны Расмус Ярлов заявил, что "Danske Bank может получить очень большой штраф", если расследование подтвердит его вину

ТАСС, 20 сентября. Власти Дании решили в несколько раз повысить штраф за экономические преступления после скандала вокруг эстонского филиала Danske Bank, в отношении которого проводится расследование по поводу обвинений в отмывании денег. Об этом сообщила в среду датская телерадиокомпания DR.

Правительство страны заключило с оппозицией новое соглашение по поводу наказаний за отмывание денег, поскольку штрафы за это "были недостаточно строгими", уточнил министр экономики страны Расмус Ярлов.

"Если в будущем банк на подозрительных денежных операциях, которых не должно было быть, заработает 1,5 млрд крон (порядка €200 млн, таковы оценки суммы, которую мог получить Danske Bank - прим. ТАСС), уровень штрафа для него будет равен 24-30 млрд крон (€3-4 млрд - прим. ТАСС). Это очень высокий уровень", - подчеркнул он.

Сейчас, по его словам, при совершении аналогичного нарушения штраф равен сумме, в 2-2,5 раза превышающей заработанную на незаконных операциях. "В случае если это 1,5 млрд крон, то штраф составляет 3-4 млрд крон (€400-530 млн - прим. ТАСС)", - сказал Ярлов. По его словам, после повышения штрафа он станет самым высоким в Европе.

Он указал, что "Danske Bank может получить очень большой штраф", если расследование подтвердит его вину, однако начисляться эта сумма будет по действующим сейчас правилам. Новый уровень штрафов будет применяться к подобным ситуациям в будущем.

Подозрительные клиенты

Ранее в среду в документе, подготовленном по результатам внутреннего расследования, Danske Bank признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными.

В ходе расследования было проанализировано 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения из в общей сложности 15 тыс.,"большинство которых были признаны подозрительными", указал банк. Там, правда, признали, что пока не могут дать "точные оценки объема вызывающих подозрение денежных операций" в эстонском отделении. Проблемы с подозрительными платежами в банке стали появляться после того, как его частью в 2007 году стал Sampo Bank.

В среду утром глава Danske Bank Томас Борген проинформировал совет директоров о своем уходе с этого поста. В ходе расследования было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем, был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций. Среди таких мер - предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske Bank.

Скандал вокруг Danske Bank

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах этого региона и свыше 5 млн клиентов.

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