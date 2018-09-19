Дания в несколько раз повысит штрафы за отмывание денег на фоне дела Danske Bank

ТАСС, 20 сентября. Власти Дании решили в несколько раз повысить штраф за экономические преступления после скандала вокруг эстонского филиала Danske Bank, в отношении которого проводится расследование по поводу обвинений в отмывании денег. Об этом сообщила в среду датская телерадиокомпания DR.

Правительство страны заключило с оппозицией новое соглашение по поводу наказаний за отмывание денег, поскольку штрафы за это "были недостаточно строгими", уточнил министр экономики страны Расмус Ярлов.

"Если в будущем банк на подозрительных денежных операциях, которых не должно было быть, заработает 1,5 млрд крон (порядка €200 млн, таковы оценки суммы, которую мог получить Danske Bank - прим. ТАСС), уровень штрафа для него будет равен 24-30 млрд крон (€3-4 млрд - прим. ТАСС). Это очень высокий уровень", - подчеркнул он.

Сейчас, по его словам, при совершении аналогичного нарушения штраф равен сумме, в 2-2,5 раза превышающей заработанную на незаконных операциях. "В случае если это 1,5 млрд крон, то штраф составляет 3-4 млрд крон (€400-530 млн - прим. ТАСС)", - сказал Ярлов. По его словам, после повышения штрафа он станет самым высоким в Европе.

Он указал, что "Danske Bank может получить очень большой штраф", если расследование подтвердит его вину, однако начисляться эта сумма будет по действующим сейчас правилам. Новый уровень штрафов будет применяться к подобным ситуациям в будущем.

Подозрительные клиенты

Ранее в среду в документе, подготовленном по результатам внутреннего расследования, Danske Bank признал наличие у его эстонского отделения клиентов, которые могут считаться подозрительными.

В ходе расследования было проанализировано 6,2 тыс. клиентов эстонского отделения из в общей сложности 15 тыс.,"большинство которых были признаны подозрительными", указал банк. Там, правда, признали, что пока не могут дать "точные оценки объема вызывающих подозрение денежных операций" в эстонском отделении. Проблемы с подозрительными платежами в банке стали появляться после того, как его частью в 2007 году стал Sampo Bank.

В среду утром глава Danske Bank Томас Борген проинформировал совет директоров о своем уходе с этого поста. В ходе расследования было установлено, что руководство банка, включая совет директоров и главу учреждения, не нарушило своих юридических обязательств. Вместе с тем, был принят ряд мер в отношении нынешних и бывших сотрудников" в Эстонии и Дании, которые способствовали проведению подозрительных транзакций. Среди таких мер - предупреждения, увольнения, лишение бонусов и сообщения об их действиях властям. "Большинство этих сотрудников и менеджеров уже не работают в Danske Bank.

Скандал вокруг Danske Bank

1 июля прокуратура Эстонии объявила о возбуждении уголовного расследования обстоятельств возможного отмывания денег с участием сотрудников отделения Danske Bank в стране. По данным датских СМИ, через него с 2007 по 2015 годы отмывались крупные суммы денег, в том числе, как утверждается, из России и стран СНГ. Общий объем этих средств оценивается минимум в $8 млрд.

Danske Bank был основан в 1871 году в Копенгагене. Он является крупнейшим датским банком и важным банковским игроком в Северной Европе с филиалами в странах этого региона и свыше 5 млн клиентов.