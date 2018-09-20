Компанию Equifax оштрафовали в Великобритании на £500 тыс. за утечку данных

ТАСС, 20 сентября. Управление комиссара по информации Великобритании назначило штраф американскому бюро кредитных историй Equifax в размере £500 тыс. за то, что оно не смогло защитить персональные данные около 15 млн британских подданных в ходе кибератаки в 2017 году. Об этом говорится в пресс-релизе управления, размещенном в четверг на его сайте.
"В ходе расследования Управления комиссара по информации было установлено, что, хотя информационные системы в США были скомпрометированы, Equifax несло ответственность за личные данные своих клиентов в Соединенном Королевстве, - говорится в сообщении. - Подразделение компании в Великобритании не смогло предпринять необходимые шаги, чтобы гарантировать, что управляющая компания Equifax в США, которая занималась обработкой данных, защищает информацию".
В прошлом году Equifax стала жертвой хакеров, которым удалось взломать кредитные истории 15,2 млн британских клиентов. Всего же пострадали почти 145 млн человек. Злоумышленникам стали известны такие персональные данные, как имена, номера страховок, даты рождения, адреса и номера водительских удостоверений клиентов компании.
Базирующаяся в Атланте (штат Джорджия) Equifax основана в 1899 году. Она собирает и хранит кредитную информацию более 800 млн человек и свыше 88 млн компаний по всему миру.