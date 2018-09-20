Доходы Камчатского края увеличены на 1,72 млрд рублей

ТАСС, 20 сентября. Доходы бюджета Камчатского края на 2018 год были увеличены на 1,72 млрд рублей за счет поступлений из федерального центра и роста собственных доходов. Параметры документа с внесенными на сессии регионального Законодательного собрания 18 сентября поправками приводит в четверг пресс-служба краевого правительства.

"На сессии внесли поправки, которые касаются доходной и расходной частей. Дополнительно увеличен объем безвозмездных поступлений от других бюджетов на сумму 703 млн рублей, объем налоговых и неналоговых доходов - на 369,8 млн. Кроме того, внесены поправки в доходы краевого бюджета на 2019 и 2020 годы, они увеличены на сумму 1 млрд 660 млн и 2 млрд 501,4 млн соответственно за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий, которые входят в планы социального развития центров экономического роста субъектов ДФО (Дальневосточного федерального округа - прим. ТАСС). Что касается расходов, то их объем увеличен на 1 млрд 79,8 млн", - цитирует пресс-служба министра финансов Камчатского края Сергея Филатова.

Некоторые поправки в бюджет касаются перераспределения части средств на проектирование дороги к новому аэропорту и строительство многоквартирного дома по улице Кутузова в Петропавловске-Камчатском. Кроме того, эти средства включают субсидии бизнесу и расходы на закупку оборудования для проведения на Камчатке чемпионата России по горнолыжному спорту.

Источники финансирования дефицита краевого бюджета были увеличены за счет средств от продажи акций, находящихся в собственности Камчатского края. С учетом внесенных изменений расходная часть краевого бюджета в 2018 году составила более 76 млрд рублей.