СМИ: торговые войны с США не приведут к сворачиванию политики открытости КНР

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Усиливающаяся конфронтация с Соединенными Штатами и вынужденное повышение пошлин на американскую продукцию как синхронный ответ на ужесточающийся протекционизм Вашингтона не станут началом сворачивания политики внешнеэкономической либерализации, проводимой правительством КНР на протяжении последних 40 лет. Об этом в четверг сообщила китайская газета Global Times.

"Китай должен противостоять США в торговых войнах, отвечая им адекватными мерами и защищая собственные интересы в конфликте с Западом, - отмечают авторы редакционного материала издания, выступающего в качестве структурного подразделения газеты "Жэньминь жибао". - В то же время наша страна без колебаний продолжит следовать политике открытости - в условиях все более сложной ситуации такая стратегия реалистична".

Как уточняется в статье, Китай заинтересован в либерализации национальной внешней стратегии, поскольку это позволяет оказывать мощное стимулирующее воздействие на развитие экономики страны. "Правительство должно реагировать на конфликты, сдерживая их в определенных рамках и не позволяя им с легкостью перерасти в стратегическую конфронтацию", - подчеркивают обозреватели газеты, признавая, что открытость по отношению к внешнему миру чревата для Пекина увеличением рисков.

"Китайской общественности не следует предаваться панике под воздействием усиливающихся потрясений извне, - пишут авторы. - Процесс подъема КНР не может протекать гладко, это неизбежно. И чем сильнее становится Китай, тем больше внешних преград ему приходится преодолевать. Однако одновременно растет и национальная мощь нашей страны, что позволяет контролировать риски".

В материале отмечается, что масштабные торговые войны между КНР и США, немыслимые еще несколько лет назад, главным образом объясняются "неудовлетворенностью американской элиты", которая видит в Пекине стратегического конкурента. В итоге экономическая конфронтация приобретает комплексный характер, и в отношениях Китая с западными государствами "назревает все больше конфликтов политического и идеологического характера".

С 24 сентября начинают действовать новые 10-процентные пошлины Соединенных Штатов в отношении китайских товаров стоимостью $200 млрд. Такое решение американского президента Дональда Трампа в понедельник огласила администрация Белого дома. По словам американского лидера, в случае, если КНР предпримет ответные меры, США прибегнут к дополнительному пакету повышенных тарифов в отношении продукции и услуг из Китая на $267 млрд.