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БРИКС

Совет директоров банка БРИКС одобрил три проекта на $825 млн в России и Индии

России выделят $300 млн для компании "Сибур" на строительство объектов по очистке и переработке сточных вод
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди Fred Dufour/Pool Photo via AP
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди
© Fred Dufour/Pool Photo via AP

ШАНХАЙ, 20 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР) БРИКС одобрил три новых проекта на общую сумму $825 млн в России и Индии. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном в четверг на сайте финансового учреждения по итогам состоявшегося во вторник заседания совета директоров НБР.

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Что касается российского проекта, то речь идет о несуверенном займе на $300 млн для компании "Сибур" на повышение экологичности проекта "ЗапСибНефтехим". "НБР обеспечит финансирование, включая возмещение расходов на строительство объектов по очистке и переработке сточных вод, а также коммунальной, транспортной и логистической инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе.

Оба проекта в Индии касаются транспортной инфраструктуры в штате Мадхья-Прадеш. Первый предполагает суверенный заем в размере $175 млн и нацелен на совершенствование дорожной инфраструктуры штата путем строительства и модернизации порядка 350 мостов. Еще один суверенный заем на $350 млн будет выделен на восстановление в штате Мадхья-Прадеш основных дорог с общей протяженностью порядка 2 тыс. км.

Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах - членах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 26 проектов на общую сумму свыше $6,5 млрд. Из них шесть в Китае, семь в Индии, шесть в России, четыре в Бразилии, и три в ЮАР. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от $32 млн до $44 млрд.

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