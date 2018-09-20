Панорамный парк стоимостью в 134 млн рублей построят в Горном Алтае

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Стоимость строительства панорамного парка "Гора Туугая" поблизости от столицы Республики Алтай Горно-Алтайска составит 134 млн рублей. Об этом в четверг сообщается на сайте регионального правительства. 100 млн рублей составят федеральные средства, которые город получит как один из победителей конкурса "Малые города России и исторические поселения".

"На эти цели будет направлено около 134 млн рублей, из них 100 млн рублей Горно-Алтайск получит уже в 2018 году из федерального бюджета, еще 30 млн рублей в качестве частных инвестиций, доля местного бюджета составит 4 млн рублей, - говорится в сообщении. - Столица Республики Алтай победила в категории "Малые города с численностью населения от 50 тыс. человек до 100 тыс. человек включительно".

Проект будет реализовываться в несколько этапов продолжительностью до шести лет. В 2018-2019 годах планируется освоить вершину, южный склон и подошвенную часть горы Туугая. На вершине будет построен подковообразный панорамный комплекс круглогодичного использования со смотровыми площадками, музеем, универсальными залами для массовых мероприятий и торгово-развлекательными объектами общей площадью 1,5 тыс. кв. м. Планируется создание подъездных путей, коммуникаций.

На южном склоне планируется построить смотровую площадку "Первый бугор", обрядовую площадку "Алтайский родник", каменную лестницу и пешеходные грунтовые тропы. У подножья горы рядом планируется строительство сцены-навеса, автостоянки, станции по оснежению, двух "детских" канатных дорог для сноутюбинга, административного здания.

Туризм - одно из основных направлений экономики на Алтае, занимает порядка 7% валового регионального продукта. Он позволяет развивать и другие сферы - транспортную, торговую, сельское хозяйство. Более 2 млн туристов посетили Республику Алтай по итогам 2017 года - на 3,2% больше, чем годом ранее.