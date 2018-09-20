Эксперты: хакеры все чаще скрытно добывают криптовалюту и пользуются разработками АНБ

НЬЮ-ЙОРК, 20 сентября. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Хакеры в течение последнего года стали значительно чаще применять специальное вредоносное программное обеспечение с целью использования чужих компьютеров для скрытой генерации криптовалют. Такой вывод приводится в докладе, опубликованном базирующейся в штате Вирджиния организацией Cyber Threat Alliance (CTA). Она основана компаниями, разрабатывающими антивирусное программное обеспечение.

Как отмечают специалисты, в фирмах, входящих в CTA, зафиксировали "громадный рост" числа попыток воспользоваться компьютерами их клиентов с целью незаконной генерации криптовалют без ведома владельцев. В этом году таких случаев было свыше 150 тыс. По оценкам организации, имел место рост данного показателя на 459% по сравнению с прошлым годом, и "нет никаких свидетельств того, что он замедляется".

Как подчеркивается в докладе, одной из причин активизации киберпреступников стало то, что они получили доступ к программным средствам, предположительно, разработанным ранее при поддержке Агентства национальной безопасности (АНБ) США и рассекреченным организацией WikiLeaks. Речь идет, в частности, о программе под названием EternalBlue, позволяющей злоумышленникам использовать уязвимости в операционной системе Windows. Эти же средства были применены в хакерской атаке с помощью вируса WannaCry. Он поразил в мае 2017 года компьютеры в 150 странах.

Данные о EternalBlue и других хакерских программах были размещены в 2017 году на "сайте утечек". Они, как заявили тогда представители WikiLeaks, предположительно, были разработаны при содействии АНБ США и применялись американскими спецслужбами. В CTA отмечают, что, по последним данным, в число наиболее популярных валют для скрытой генерации входят Monero и Bitcoin.

Криптовалюта является разновидностью цифровой валюты, создание которой основывается на криптографических методах. Функционирование таких систем основано на технологии блокчейн ("цепочка блоков") - децентрализованной базы данных, у которой устройства хранения информации не подключены к общему серверу.

Одной из самых известных разновидностей криптовалюты является Bitcoin, стремительный рост популярности которого произошел в последние годы. Единственным источником их эмиссии является так называемый майнинг пользователями, запустившими соответствующие компьютерные приложения. За последний год много раз фиксировался рост курса Bitcoin, что привело к предостережениям со стороны глав центробанков по всему миру.