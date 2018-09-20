Минкомсвязь не видит перспектив создания операторами связи базы данных никнеймов

АСТРАХАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Создание операторами связи базы данных о никнеймах и мессенджерах, которыми пользуются абоненты, не имеет перспектив, потому что это очень сложно реализовать на практике. Такое мнение ТАСС высказал замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин в кулуарах Каспийского медиафорума в Астрахани.

В начале года Роскомнадзор предложил хранить в базах данных операторов никнеймы и типы мессенджеров, которые используют абоненты. Планировалось, что никнеймы будут привязываться к номерам телефонов и паспортным данным абонентов.

"Мы как министерство на эту тему не работаем. Более того, я не вижу, каким образом подобного рода решения могут быть реализованы на практике", - сказал Волин.

Он также отметил, что Минкомсвязь против того, чтобы "загружать оператора связи не свойственными ему функциями". "Оператор связи должен предоставлять услугу связи, он не должен заниматься работой по определению никнеймов и псевдонимов подписчиков, пользователей. Если считать, что пользователь соцсетей будет уведомлять оператора связи, то это, мягко скажу, наивность", - сказал Волин.

IV Каспийский медиафорум проходит в Астрахани 19-20 сентября. В нем участвуют свыше 250 представителей СМИ из России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана и Ирана, впервые в форуме участвуют журналисты из Узбекистана. В рамках Каспийского медиафорума пройдут пленарные заседания, экспертные сессии, мастер-классы, накануне были подведены итоги международного конкурса на лучшую журналистскую работу "Каспий без границ". До начала форума в течение трех дней для молодых журналистов проходили семинары, в том числе с участием преподавателей Высшей школы экономики.