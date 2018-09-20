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Развитие Дальнего Востока

Амурскому судозаводу выделят 5 млрд рублей на достройку корабля-спасателя

Вице-премьер РФ Юрий Борисов добавил, что завод назначен единственным исполнителем по судну-спасателю

ХАБАРОВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод получит около 5 млрд рублей на достройку буксира-спасателя ледового класса. Об этом сообщил журналистам в четверг вице-премьер РФ Юрий Борисов во время посещения завода.

Буксир-спасатель ледового класса для арктических и холодных морей был заложен летом 2010 года, перестал строиться из-за проблем с заказчиком - Федеральным агентством морского и речного транспорта России.

"Необходимо рассматривать вопросы диверсификации, которым сейчас будем уделять особое внимание. Первая ласточка: я перед отъездом завизировал постановление правительства о назначении Амурского завода единственным исполнителем по судну-спасателю… Это дополнительно около 5 млрд рублей на достройку этого корабля", - сказал Борисов.

Он констатировал, что Амурский завод в настоящее время устойчив в экономическом плане и имеет реальную загрузку в рамках текущего гособоронзаказа и государственной программы вооружения.

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РоссияБорисов, Юрий ИвановичХабаровский край
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