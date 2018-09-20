Рост ВВП РФ в августе замедлился до 1%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рост ВВП России в августе 2018 года замедлился в годовом выражении до 1% против 1,8 % в июле. Показатель за январь - август вырос на 1,6% год к году, говорится в обзоре Минэкономразвития РФ "Картина деловой активности. Сентябрь 2018".

"В августе основной вклад в замедление роста внесло резкое ухудшение годовой динамики сельского хозяйства (-10,8% год к году после слабого роста в июне - июле)", - отмечает министерство.

При этом падение показателя сельхозпроизводства в августе обусловлено негативной динамикой растениеводства, это произошло по причине сокращения посевных площадей ряда культур и снижения урожайности, указывают в МЭР. Так, по данным Росстата, сбор зерновых и зернобобовых по состоянию на 1 сентября был на 14,1% ниже, чем на аналогичную дату прошлого года, сахарной свеклы - на 23,5% меньше.

Кроме того, вклад в ухудшение годовой динамики растениеводства внесла высокая база августа прошлого года, считают в министерстве.

"Снижение в августе годовых темпов роста продемонстрировали грузооборот транспорта (2,5% год к году после 4,1% в июле) и промпроизводство (2,7% год к году после 3,9% в июле). По-прежнему наблюдается стагнация в строительстве (-0,8 % год к году в августе после -0,7 % в июле)", - отмечается в материалах МЭР.