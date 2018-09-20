В Ханое началась тестовая эксплуатация первой в истории Вьетнама линии метро

ХАНОЙ, 20 сентября. /Корр. ТАСС Юрий Денисович/. В столице Вьетнама Ханое в четверг в тестовом режиме запущена первая в истории страны линия легкого метро. Ветка протяженностью 13 км связала центр города с отдаленными новыми жилыми кварталами.

Изначально пробный пуск первой линии был намечен на 2013 год, однако он несколько раз откладывался из-за срыва подрядчиком сроков завершения строительства, поставок оборудования и сдачи объекта приемной комиссии.

Поднятая на эстакаду железная дорога включает 12 станций. Все станции выполнены в едином стиле "хайтек" с отделкой из темного стекла, а поезда окрашены в зеленый цвет. Надписи и указатели в вагонах и на станциях сделаны на вьетнамском языке и дублируются на английском, равно как и все звуковые уведомления. По линии будут курсировать 12 поездов, каждый из которых состоит из четырех вагонов и рассчитан на перевозку до 1,2 тыс. пассажиров.

Полноценная коммерческая эксплуатация этого объекта транспортной инфраструктуры, как сообщили в местном министерстве транспорта, начнется в начале будущего года. Строительство первой линии метро, которое велось силами китайских подрядчиков за счет выделенного КНР целевого кредита, обошлось вьетнамскому бюджету в $868 млн вместо планировавшихся $250 млн. Увеличение стоимости работ произошло из-за трудностей с освобождением территории под будущие объекты метрополитена, что привело неоднократным переносам сроков начала строительства и заметно отсрочило намечавшуюся дату введения первой линии в эксплуатацию.

Генеральный план развития муниципального транспорта в Ханое предполагает в период до 2030 года строительство в общей сложности восьми линий метро, которые свяжут почти десятимиллионный мегаполис с его ближайшими пригородами. Основные маршруты ханойского метрополитена намечено сделать надземными и лишь некоторые участки будут проложены под землей. Желание принять участие в реализации проекта создания и развития столичного метро высказали крупнейшие частные строительные корпорации Вьетнама, а также две иностранных компании, среди которых российская "Мосметрострой". Cтратегия развития городского транспорта, ориентированная на 2050 год, предполагает, что к середине нынешнего века совокупная протяженность маршрутов метро в Ханое превысит 400 км.