Гендиректором "Силовых машин" стал экс-глава "Интер РАО - Управление электрогенерация"

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Экс-глава компании "Интер РАО - Управление электрогенерация" (управляет крупнейшими российскими генерирующими активами группы "Интер РАО") Тимур Липатов назначен генеральным директором "Силовых машин" с 20 сентября сроком на три года. Об этом говорится в материалах "Силовых машин".
На данной позиции он сменил Юрия Петреню, который возвращается к работе в должности заместителя генерального директора - технического директора и продолжит курировать направления технической политики и научно-исследовательской деятельности "Силовых машин". Ранее в июле СМИ сообщали о перестановках в "Интер РАО", в рамках которых Тимур Липатов должен был перейти в "Силовые машины".
"Тимур Липатов является опытным, энергичным, высококвалифицированным руководителем предприятий энергогенерирующей отрасли России. Уверен, что он обладает необходимыми качествами для решения сложных задач, стоящих перед компанией", - цитирует пресс-служба слова председателя совета директоров "Силовых машин" Алексея Мордашова.
В пресс-службе отметили, что с учетом потребностей рынка компания продолжит совершенствовать существующие и разрабатывать новые высокотехнологичные продукты в рамках линейки основного оборудования для атомных, тепловых и гидроэлектростанций. В стратегические планы компании в области импортозамещения входит разработка и производство отечественных газотурбинных установок (ГТУ) мощностью 65 и 170 МВт в формате государственного софинансирования.
"Силовые машины" - глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в десятку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. Компания занимается проектированием, изготовлением и комплектными поставками оборудования для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.