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Колебания курса рубля
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Курс доллара опустился до 66,6 рубля

Курс евро снизился до 77,84 рубля
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23 копейки и составил 66,6 рубля.

Курс евро снизился на 15 копеек и достиг 77,84 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и достиг уровня 2406,16 пункта.

Индекс РТС подрос на 0,4%, до отметки 1138,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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