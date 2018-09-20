Курс доллара опустился до 66,6 рубля

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23 копейки и составил 66,6 рубля.
Курс евро снизился на 15 копеек и достиг 77,84 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Мосбиржи (ранее - индекс ММВБ) на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,1% и достиг уровня 2406,16 пункта.
Индекс РТС подрос на 0,4%, до отметки 1138,76 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.