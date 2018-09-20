Bloomberg: Китай планирует в октябре снизить импортные пошлины на некоторые товары

ТАСС, 20 сентября. Китай планирует в октябре сократить импортные пошлины на некоторые товары из большинства стран-торговых партнеров. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным агентства, этот шаг связан со стремлением Пекина стимулировать внутреннее потребление для поддержки снижающегося экономического роста. Деталей о том, о каких группах товаров идет речь, а также на продукцию из каких стран планируется сократить пошлины, источники Bloomberg не приводят.