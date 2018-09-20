ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Роснедра предлагают создать единую геоинформационную систему, которая бы объединяла информационные массивы федеральных органов власти. Об этом сообщил глава Роснедр Евгений Киселев на Тюменском нефтегазовом форуме.
"Мы хотели бы, чтобы (геоинформационные системы) были сопряжены, ставим такие глобальные вопросы. Должен был реализован проект, который бы объединял информационные массивы нескольких или практически всех федеральных органов власти", - сказал он.
По словам главы Роснедр, сейчас несколько ведомств имеют собственные геоинформационные системы, не связанные друг с другом.
Киселев добавил, что Роснедра к концу года планируют пригласить компании к диалогу по обсуждению создания этой системы.
IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.