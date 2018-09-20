Конференция торгово-промышленных палат СЗФО России и Финляндии открылась в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Десятая Международная конференция торгово-промышленных палат Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и Финляндской Республики открылась в четверг в Архангельске. Главной темой встречи представителей российского и финского бизнеса стала тема "Торговое партнерство России и Финляндии: новый взгляд на сотрудничество и кооперацию".
"Стартовала X Международная конференция торгово-промышленных палат Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и Финляндии - большое мероприятие, на которое съехались представители торговых палат самых разных регионов России и Финляндии. Сегодня на различных тематических сессиях представители системы ТПП, бизнес и чиновники обсудят актуальные вопросы российско-финского сотрудничества. И Россия, особенно ее северные районы, и Финляндия - это арктические страны, и только совместными усилиями, в том числе кооперацией бизнеса и власти, мы можем развивать этот сложный регион", - сказал ТАСС президент Союза "Торгово-промышленная палата Архангельской области" Василий Сидоровский.
Организаторами конференции выступили Ассоциация торгово-промышленных палат СЗФО России и Центральная торговая палата Финляндии. Конференции проходят попеременно: год - в России, год - в Финляндии. Архангельск принимает ее впервые.
В ходе форума будут обсуждаться экономические тенденции развития судоходства и судостроения в северных широтах, совместный опыт в продвижении современных технологий в лесопереработке и лесовосстановлении. Эксперты расскажут о приграничном сотрудничестве, как устойчивом факторе развития сопредельных территорий, будут рассмотрены вопросы инвестиционной привлекательности приграничных регионов и возможности реализации совместных бизнес-проектов.
Гости форума посетят ведущие предприятия региона, а также познакомятся с туристическим потенциалом Архангельской области.