Конфискованный у экс-главы Сахалина Lexus с третьей попытки продали за 2,5 млн рублей

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Внедорожник Lexus LX 570, конфискованный у экс-губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, продали в четверг на торгах почти за 2,5 млн рублей. Об этом сообщили ТАСС в территориальном управлении Росимущества по Сахалинской области.
Ранее сообщалось, что территориальное управление Росимущества Сахалинской области в третий раз выставило на торги принадлежащий Александру Хорошавину и изъятый в пользу государства автомобиль Lexus. Цену на автомобиль снизили на 60% по сравнению с первоначальной (до 1 056 800 рублей) в связи с отсутствием заявок.
"Автомобиль был продан за 2 483 480 рублей [включая НДС] физическому лицу", - сказал собеседник агентства.
Все вырученные средства будут направлены в бюджет государства.
13 сентября на торгах была продана раритетная "Волга" Хорошавина примерно за 2,5 млн рублей (включая НДС). В мае другой автомобиль экс-главы Сахалинской области - Bentley Mulsanne 2012 года выпуска - продали с аукциона за 6,7 млн рублей.
Хорошавин был задержан 3 марта 2015 года. 25 марта президент РФ Владимир Путин освободил его от занимаемой должности в связи с утратой доверия. По версии следствия, в 2009 году Хорошавин создал организованную преступную группу, члены которой получили от восьми предпринимателей взятки на сумму более 522 млн рублей. 9 февраля 2018 года суд приговорил бывшего главу региона к 13 годам колонии и штрафу в размере 500 млн рублей.