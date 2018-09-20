Силуанов: система tax free позволила увеличить товарооборот в точках ее работы на 25%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Введение системы tax free позволило увеличить товарооборот в точках ее работы на 25%, система будет расширяться, сказал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов на объединенной коллегии ФНС и ФТС России.

"Мы присоединились к системе tax free, и такая система работает в 12 субъектах РФ. Мы видим, что ее распространение дальше на регионы, на торговые точки дает возможность увеличивать товарооборот и дает возможность увеличивать и платежи. Только введение системы tax free увеличило товарооборот в тех магазинах, где была она установлена, на 25%", - сказал он.

По словам Силуанова, особенно хорошо система себя зарекомендовала себя во время проведения ЧМ-2018 в России.

"Перед службами стоят задачи по интеграции информационных потоков в части обмена данными, необходимыми для электронного функционирования этой системы. Будем ее [систему tax free] и дальше расширять, будем решать задачи по интеграции этих систем, чтобы система tax free работала без сбоев",- добавил первый вице-премьер.