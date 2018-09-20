ФАС: жалоб на повышение цен на хлеб с начала года от жителей Петербурга не поступало

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Жалоб на повышение цен на хлеб с начала 2018 года в Санкт-Петербурге не поступало. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Санкт-Петербургского УФАС России.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Мовчан сообщал ТАСС, что пока власти не видят предпосылок к резкому росту цен на хлеб, но в случае, если такие подозрения появятся, администрация города готова незамедлительно предпринять все необходимые действия.

"Санкт-Петербургское УФАС России сообщает, что с начала 2018 года заявления от граждан на повышение цен на хлеб в Петербурге не поступали", - сказано в сообщении.

Ранее ФАС выдала предостережения исполнительному директору Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров (Руспродсоюз) Дмитрию Вострикову и вице-президенту Российского зернового союза Александру Корбуту из-за заявлений о возможном увеличении розничных цен на хлеб, которые были опубликованы в статье газеты "Известия".

Российский зерновой союз (РЗС), в свою очередь, сообщил, что не согласен с выданным предостережением Корбуту, и что вице-президент этим заявлением не мог повлиять на конкурентную среду на рынке.